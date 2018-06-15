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Стівен Кінг закликає підтримати Сенцова

Відомий письменник Стівен Кінг закликає підтримати українського режисера Олега Сенцова.

Стівен Кінг

Відомий письменник Стівен Кінг в Twitter закликав світову спільноту приєднається до вимоги звільнити українського режисера Олега Сенцова.

– Сьогодні перший день Чемпіонату світу ФІФА і 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене і американському PEN America із закликом звільнити українського режисера, несправедливо засудженого в Росії. Час закінчується, він може померти за свої погляди, – написав Кінг.

Читайте: ЧС 2018: у Москві вивісили плакат на підтримку Сенцова

До слова, резолюція із закликом звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Росії була прийнята на сесії Європейського парламенту 14 червня.

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