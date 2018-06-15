PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним/

Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

Президент США Дональд Трамп допустив, що цього літа він може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє у Twitter агентство Reuters.

– Трамп сказав журналістам, що він може зустрітися з Путіним цього літа, – йдеться у повідомленні.

ЧитайтеРосії не місце у G8 – Меркель

Востаннє Трамп і Путін зустрічалися у липні 2017 року на полях саміту G20.

До речі, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якби у нього була можливість зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G7, він попросив би його піти з України і Сирії.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Олег Сенцов
Путін звільнить Сенцова – експерт назвав умову
Крим – російський! Реакція МЗС України на скандальну заяву Трампа
Путін та Моурінью
Ходулі не докрутили? Путін осоромився на фото з Моурінью
Що варто знати про Дональда Трампа
Дональду Трампу – 72! Маловідомі факти та топ конфузів президента США
Крим – російський! ЗМІ тиражують скандальну заяву Трампа на G7
путин и трамп
Вийдете з України? Трамп неформально поставив питання Путіну
Савченко написала лист Путіну (ДОКУМЕНТ)
Ядерної загрози з боку КНДР більше не існує – Трамп
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка