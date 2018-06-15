Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

Президент США Дональд Трамп допустив, що цього літа він може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє у Twitter агентство Reuters.
– Трамп сказав журналістам, що він може зустрітися з Путіним цього літа, – йдеться у повідомленні.
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Востаннє Трамп і Путін зустрічалися у липні 2017 року на полях саміту G20.
До речі, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що якби у нього була можливість зустрітися з Володимиром Путіним на саміті G7, він попросив би його піти з України і Сирії.
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