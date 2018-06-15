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Віце-президент Facebook з комунікацій залишає компанію

Віце-президент Facebook з комунікацій та політики Елліот Шрейдж заявив, що йде з компанії.

Віце-президент Facebook з комунікацій та політики Елліот Шрейдж написав у соціальній мережі, що йде зі своєї посади.

Шрейдж залишиться на посаді ще якийсь час для передачі справ наступнику, а після стане радником компанії.

– Після більш ніж десяти років у Facebook я вирішив, що пора почати нову главу в моєму житті. Керувати політикою і комунікаціями в технологічних компаніях, що швидко розвиваються, це весело – але це ще й інтенсивний процес, який залишає мало часу для чогось іншого, – сказав Віце-президент Facebook з комунікацій.

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До слова, Facebook планує вийти на ринок онлайн-знайомств і вже до кінця цього року запустить функцію для побачень.

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