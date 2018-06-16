В Індонезії пітон проковтнув жінку

На південному сході провінції Сулавесі в Індонезії місцеві жителі знайшли величезну змію, яка проковтнула жінку. Вони розрізали їй живіт і дістали звідти жертву.

Після того як наступного ранку жінка так і не з’явилася, її родина забила тривогу, пише The Daily Mail. На пошуки Ва Тіби вирушила її сестра, але знайшла на землі лише сліди, ліхтар та взуття.

Жінка звернулася за допомогою до місцевих жителів. Через деякий час вони знайшли близько плантації великого пітона з роздутим шлунком. Убивши і розкривши змію, в ній виявили тіло зниклої.

– Це схоже на фільм жахів. Люди у жаху. Ми боїмося виходити на вулицю. Ми можемо тільки молитися про безпеку, – розповідають жителі, що знайшли жінку.

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До речі, на Шрі-Ланці в парку Бундала чотириметровий пітон проковтнув оленя на очах у туристів.