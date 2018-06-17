Анджеліна Джолі приїхала в Ірак – причина

Спецпосланець ООН у справах біженців Анджеліна Джолі у неділю відвідала табір сирійських біженців на півночі Іраку.

Як повідомляє Reuters, голлівудська актриса Анджеліна Джолі прагнула надати підтримку тим, хто змушений був залишити свої будинки в результаті громадянської війни.

Джолі відвідала табір Доміні, де перебувають 33 000 біженців із Сирії.

Напередодні вона відвідала Мосул, головне місто на півночі Іраку, яке іракські війська відбили у екстремістів.

Джихаддисти окупували місто протягом трьох років і перетворили його в цитадель так званого “халіфату”. В результаті військових дій загинули 900 тис. жителів.

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Анджеліна Джолі відвідала табір сирійських біженців Спецпосланець ООН Анджеліна Джолі відвідала табір сирійських біженців: ukrainian.voanews.com/a/jolie-visit-refugees/4442697.html?nocache=1 Опубліковано chastime 17 червня 2018 р.

Джолі познайомилася з сім’ями з західного Мосула і пройшлася розбомбленими вулицями, подивилася відеоматеріали і фотографії, надані Верховним комісаром у справах біженців.

– Люди тут все втратили. Вони знедолені, у них немає ліків і у багатьох немає проточної води або елементарних зручностей, – сказала вона, закликавши міжнародну спільноту “не забувати про Мосул”.

Нагадаємо, Джолі була призначена спеціальним посланцем Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців у 2012 році, після багатьох років залучення до діяльності УВКБ ООН.

Фото: Getty Images