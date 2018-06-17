Перейменування Македонії: у Греції підписали історичну угоду

Греція і Македонія підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

Глави МЗС Македонії та Греції, Нікола Димитров і Нікос Кодзіас, а також спецпредставник генсека ООН Метью Німіц підписали угоду про зміну назви Македонії на Республіку Північна Македонія, повідомляє македонська редакція Радіо Свобода.

Підписання угоди відбулось у грецькому регіоні Преспес, який межує з Македонією та Албанією.

Читайте: Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним



У церемонії підписання взяли участь європейські комісари Федеріка Могеріні та Йоганнес Ган, а також заступниця генсека ООН Розмарі Ді Карло.

– Це сміливий, історичний і необхідний крок для наших народів, – заявив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас.

Тепер договір має бути схвалений парламентом Македонії, а потім пройти референдум.

Европскиот концепт е цивилизациска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите на популизмот и на стравот. Горди сме на овој договор. Горди сме зашто се обединивме околу решение на еден спор којшто нѐ делеше, и избравме решение што нѐ обединува. pic.twitter.com/II20ktEPYm — Влада на Република Македонија (@VladaMK) 17 июня 2018 г.

Раніше керівники урядів Македонії і Греції уклали усну угоду по телефону про перейменування Македонії.

Нагадаємо, суперечка між Грецією і Македонією розгорілася у 1991 році. Тоді Македонія проголосила незалежність, взявши собі назву Республіка Македонія.

У відповідь на це Греція заявила, що ця назва є узурпацією імені її історичної провінції – Македонія.