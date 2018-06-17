У родині Єлизавети ІІ зіграють одностатеве весілля

Двоюрідний брат королеви Єлизавети II, лорд Івар Маунтбаттен, вперше в історії королівської сім’ї, зіграє одностатеве весілля зі своїм партнером Джеймсом Койлом.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відомо, що гомосексуальна пара одружується в каплиці сільського маєтку Маунтбаттена в Девоні влітку поточного року.

– Це буде перше одностатеве весілля у великій королівській родині, – сказано в повідомленні.

Лорду Маунтбаттеном зараз 55 років, а його обранця Койл – 56. У Маунтбаттена три дочки від шлюбу з колишньою дружиною. Вона буде запрошена на весілля. За словами колишньої дружини лорда, яку звуть Пенелопа, саме дочки наполягали на тому, щоб їх тато вдруге побрався.

Однак лорд розповів, що рішення про весілля прийняв він, оскільки вважав це важливим для свого партнера.

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Церемонія планується скромна – не більш 120 осіб – і в колі королівської сім’ї.

Варто відзначити, що лорд Маунтбаттон зробив камінг-аут два роки тому.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходив марш рівності.