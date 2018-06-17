У США планують збільшити військову допомогу Україні

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити у бюджеті на 2019 року кошторис допомоги, що надається Україні через програми Державного департаменту і Пентагону.

Про це повідомляє посольство України у Вашингтоні.

– Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект Закону про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2019, де кошти на допомогу Україні у сфері безпеки, у тому числі летальну зброю оборонного характеру, визначені в обсязі 250 мільйонів доларів.

Ця сума на 50 мільйонів перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджених у консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік, – сказано в повідомленні.

У поданому комітетом проекті кошторисі допомоги Україні визначений у сумі 441 мільйон доларів, що більш ніж на 20 мільйонів перевищує відповідні асигнування 2018 року.

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Так, сукупний обсяг коштів, які можуть бути надані Україні в 2019 бюджетному році, становить 691 мільйон доларів, що більш ніж 70 мільйонів більше, ніж передбачено асигнувань поточного року.

Для набрання чинності законопроекти мають бути схвалені обома палатами Конгресу і підписані президентом США.

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