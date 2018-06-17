Як виглядає будинок принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл житимуть у відреставрованому старовинному особняку у графстві Глостершир (південно-західна Англія).
Видання Daily Mail повідомляє, що майбутніми господарями будинку стануть Меган Маркл і принц Гаррі.
Обійстя викупили одразу після заручин молодят у листопаді торік.
Реконструювати садибу будуть не менше року. Змінять не лише зовнішній вигляд, але й інтер’єр.
У будинку з’являться шість спалень, три вітальні й кілька кімнат для прислуг – співробітників служби безпеки, водіїв і няні. На задньому дворі зведуть терасу, становлять декоративні квіткові клумби та велике поле, прикрашене чагарниковими скульптурами – топіарі.
Загальна площа заміського маєтку становить понад півтори тисячі гектарів.Читайте: Меган Маркл стала однією із найвпливовіших жінок Великої Британії Королівське весілля - cкільки коштувало та де Гаррі і Меган проведуть медовий місяць Меган Маркл зробила унікальні подарунки новим родичам
Нагадаємо, 19 травня 2018 принц Гаррі зіграв весілля з акторкою Меган Маркл.