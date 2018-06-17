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Як виглядає будинок принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл житимуть у відреставрованому старовинному особняку у графстві Глостершир (південно-західна Англія).

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Видання Daily Mail повідомляє, що майбутніми господарями будинку стануть Меган Маркл і принц Гаррі.

Обійстя викупили одразу після заручин молодят у листопаді торік.

Реконструювати садибу будуть не менше року. Змінять не лише зовнішній вигляд, але й інтер’єр.

У будинку з’являться шість спалень, три вітальні й кілька кімнат для прислуг – співробітників служби безпеки, водіїв і няні. На задньому дворі зведуть терасу, становлять декоративні квіткові клумби та велике поле, прикрашене чагарниковими скульптурами – топіарі.

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Як виглядає будинок принца Гаррі та Меган Маркл / 3 фотографии

Загальна площа заміського маєтку становить понад півтори тисячі гектарів.

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Нагадаємо, 19 травня 2018 принц Гаррі зіграв весілля з акторкою Меган Маркл.

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