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Коаліція завдала удару по Сирії – ЗМІ

Західна коаліція завдала удару по позиціях армії Сирії.

Сирія

Авіація міжнародної коаліції завдала удару по позиціях армії Сирії у провінції Дейр-Ез-Зор, повідомляє SANA.

– Авіація міжнародної коаліції, очолюваної США, бомбила позиції військових у поселенні Аль-Харі на південному сході від Абу-Камаль, – йдеться у повідомленні агентства.

У результаті авіаудару є жертви і поранені. Їх кількість не уточнюється.

Читайте: Сирія визнала Південну Осетію та Абхазію

До слова, Вашингтон вважає, що на Росії лежить відповідальність за хіматаку у сирійському місті Саракіб, яка сталася в лютому.

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