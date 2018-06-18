Меланія Трамп розкритикувала міграційну політику США

Перша леді США Меланія Трамп висловилася проти міграційної політики країни.

Перша леді США Меланія Трамп розкритикувала міграційну політику, яку веде Білий дім, повідомляє CNN.

– Меланія не може дивитися на те, як дітей нелегальних мігрантів розлучають з їх сім’ями і сподівається, що обидві країни зможуть, нарешті, об’єднатися, щоб домогтися успішної імміграційної реформи, – йдеться у повідомленні.

Дружина Трампа також заявила, що США повинні бути країною, де додержуються законів і поклику серця.

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До слова, перша леді США Меланія Трамп вперше прокоментувала секс-скандал за участю свого чоловіка Дональда Трампа.