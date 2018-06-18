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Меланія Трамп розкритикувала міграційну політику США

Перша леді США Меланія Трамп висловилася проти міграційної політики країни.

Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп розкритикувала міграційну політику, яку веде Білий дім, повідомляє CNN.

– Меланія не може дивитися на те, як дітей нелегальних мігрантів розлучають з їх сім’ями і сподівається, що обидві країни зможуть, нарешті, об’єднатися, щоб домогтися успішної імміграційної реформи, – йдеться у повідомленні.

Дружина Трампа також заявила, що США повинні бути країною, де додержуються законів і поклику серця.

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До слова, перша леді США Меланія Трамп вперше прокоментувала секс-скандал за участю свого чоловіка Дональда Трампа.

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