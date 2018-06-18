Росія відкопує і модернізує ядерний бункер у Калінінграді

Російські військові істотно модернізували бункер для зберігання ядерної зброї поблизу Калінінграда.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дані Федерації американських вчених.

– Ми стежимо за цим об’єктом уже якийсь час. У минулому він вже проходив модернізацію, проте цього разу зміни значно серйозніші. Це перший випадок, коли ми бачимо, як ядерний бункер відривають і, судячи з усього, модернізують, – говорить Ханс Крістенсен, який курирує в FAS проект, пов’язаний з вивченням ядерних об’єктів.

За його словами, у даного бункера є все відмінні риси, які характерні для російських об’єктів зі зберігання ядерної зброї.

Згідно з інформацією FAS, роботи з модернізації об’єкта почалися в 2016 році, а раніше цього літа була встановлена ​​новий дах бункера.

Читайте: Ядерна війна і унікальна зброя: чим Путін лякає світ

– Наявні фотознімки не доводять, що зараз в Калінінграді є ядерна зброя, однак вони показують, що мова йде про працюючий об’єкт, – заявив Крістенсен.

Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти Росії.