Трамп доручив створити Військово-космічні сили США

Президент США Дональд Трамп офіційно розпорядився розпочати роботу над створенням космічних сил.

Президент США Дональд Трамп розпорядився, щоб Пентагон розпочав формування космічних військ у якості окремого роду військ.

Про це він заявив у понеділок, 18 червня, під час презентації нової директиви з космічної політики, передає AP.

За словами глави Білого дому, військово-космічні сили будуть “окремим, але рівнозначним” родом військ збройних сил США.

Трамп додав, що Сполучені Штати будуть “лідером” у космосі і висловив надію на відродження національної космічної програми. За його словами, він не хоче, щоб “Китай, Росія та інші країни випереджали нас”.

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Трамп також пообіцяв повернути США на Місяць і дістатися до Марса.

Як повідомлялося, у США заявили, що через 10 років їхня армія переможе у будь-якій війні.