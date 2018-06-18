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ЄС продовжив санкції проти Росії

Європейський Союз прийняв рішення продовжити санкції проти Росії за незаконну анексію Криму.

Санкції проти Росії

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– 18 червня 2018 року Рада продовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2019 року, – йдеться у повідомленні.

Санкції включають заборону на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, заборону на надання послуг з постачання товарів.

Також дані заходи передбачають заборони на послуги, пов’язані з туристичною діяльністю у Криму та Севастополі, експорт низки товарів і технологій на півострів для транспортного, телекомунікаційного та енергетичних секторів, пов’язаних з розвідкою і видобутком нафти, газу і мінеральних ресурсів.

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До слова, США згідно із законодавством 2017 року розширили санкції проти Росії через її кібердіяльність.

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