Кім Чен Ин прилетів до Китаю – що обговорюватимуть глави країн

Літак північнокорейського лідера Кім Чен Ина приземлився в аеропорту Пекіна. Візит триватиме два дні 19-20 червня.

Про це повідомляє Xinhua.

Лідер КНДР прилетів в аеропорт Пекіна на тому ж літаку, що і на саміт в Сінгапурі.

Очікується, що Кім Чен Ин зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб обговорити саміт США-КНДР, який пройшов 12 червня, а також подальше ведення переговорів.

Як повідомляє Reuters, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив ввести нові мита в 10% на китайські товари на суму 200 мільярдів доларів.

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До слова, лідер КНДР з дружиною здійснив неофіційний візит до Китаю 25-28 березня. Це була його перша зарубіжна поїздка після приходу до влади в 2011 році, але про неї не повідомлялося до її закінчення.

А другий візит Кім Чен Ина і переговори з Сі Цзіньпіном пройшли 7-8 травня.

Нагадаємо, КНДР демонтувала основний ядерний полігон.