Людина помирає, помилуйте Сенцова! Собчак, Познер та Тодоровський звернулись до Путіна

Російські культурні діячі закликали президента РФ Володимира Путіна звільнити українського політв’язня Олега Сенцова.
Російські культурні діячі написали листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому закликають звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, повідомляє Эхо Москвы.
– Шановний Володимир Володимирович! Людина помирає. Ми не думаємо, що його (Сенцова – Ред.) провина настільки велика, щоби за неї давали 20 років. Він щирий та чесний у своїх переконаннях — його безстрокове голодування це доводить. Потрібно проявити милосердя, щоби врятувати життя людини. Нам потрібно пом’якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо вас, – йдеться у повідомленні.
Під листом підписалися журналіст та телеведучий Володимир Познер режисери Андрій Звягінцев, Олексій Учитель, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський, Олексій Федорченко, Юрій Норштейн, Павло Лунгін, Костянтин Бронзит, телеведуча Катерина Мцітурідзе, акторка Чулпан Хаматова та журналістка Ксенія Собчак.
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До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що досягнуті напередодні домовленості про синхронне відвідування українського режисера Олега Сенцова і керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського зірвані російскою стороною.