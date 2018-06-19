Людина помирає, помилуйте Сенцова! Собчак, Познер та Тодоровський звернулись до Путіна

Російські культурні діячі написали листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому закликають звільнити українського політв’язня Олега Сенцова, повідомляє Эхо Москвы.

– Шановний Володимир Володимирович! Людина помирає. Ми не думаємо, що його (Сенцова – Ред.) провина настільки велика, щоби за неї давали 20 років. Він щирий та чесний у своїх переконаннях — його безстрокове голодування це доводить. Потрібно проявити милосердя, щоби врятувати життя людини. Нам потрібно пом’якшувати політичний клімат у країні, миритися з сусідами. Помилуйте Олега Сенцова, ми просимо вас, – йдеться у повідомленні.