Навальний піднімає 20 міст РФ проти підвищення пенсійного віку

Російський політик Олексій Навальний оголосив про проведення 1 липня в 20 містах акції протесту в зв’язку з планами влади Росії підвищити пенсійний вік.
Про це російський опозиціонер повідомив у Instagram.
– Звичайне пограбування кількох десятків мільйонів людей під виглядом “назрілої реформи”. Ми будемо протестувати проти цього всіма силами і вас до того ж закликаємо. Вчора наші штаби в 20 містах подали повідомлення про проведення 1 липня акцій протесту проти підвищення пенсійного віку, – написав він.
За його словами, у списку немає Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст, де проходять матчі чемпіонату світу з футболу.
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Нагадаємо, 14 червня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про підвищення пенсійного віку з 2019 року: для чоловіків – до 65 років, для жінок – до 63 років.
Фото: navalny