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Північний потік-2: Польща назвала загрози для Європи

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що Північний потік-2 несе загрозу для Європи.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький вважає, що російський газопровід Північний потік-2 несе загрозу як для України, так і для Європи, повідомляє Польське Радіо.

– Ми постійно намагаємося нагадувати про те, що це небезпека для України і всієї Європи. Це – подальша монополізація постачання газу, а не диверсифікація. Ми в одній групі щодо поглядів на клімат і велику кількість європейських тем, – сказав Моравєцький.

За його словами, у Польщі добре розуміють ризики, які пов’язані з будівництвом Північного потоку-2.

Також прем’єр-міністр закликав змінити газову директиву ЄС, щоб ускладнити будівництво російського газопроводу.

Читайте: Для чого Росії потрібен Північний потік-2

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що в ЄС створюється група, яка повинна зупинити будівництво Північного потоку-2.

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