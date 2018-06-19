Робота в ЄС 2018: які зарплати і чому люди повертаються

У Польщі панує економічне пожвавлення тоді, як все частіше, заробітчани почали відмовлятися від роботи у Німеччині та Нідерландах.

Про це пише Польське радіо.

Головне статистичне управління Польщі зазначає, що у травні середня зарплата в секторі підприємств зросла у Польщі на 3,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Середня зарплата брутто підвищилася на 7% і становить 1097 євро.

– Щиро кажучи, в ситуації, коли у Польщі панує економічне пожвавлення, ця динаміка мала би бути швидшою. Але так не відбувається. Це випливає з того, що попит на працівників є більшим, ніж пропозиція. Роботодавці мають неабиякі проблеми із заповненням прогалин, тому нас в цій ситуації рятують сусіди з-за східного кордону, – зазначає головна економістка Поштового банку Моніка Куртек.

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Дані стосуються підприємтсв, в яких працює десять і більше осіб.

У Німеччині та Голландії під час збирання врожаю можна заробити кілька разів більше, ніж у Польщі, але високі кошти життя зменшують привабливість закордонних заробітків, пише видання Rzеczpospolita

У Німеччині ставка за годину праці в полі – це в середньому 9,5 євро, голландці готові платити 9,6 євро,а навіть 10 євро за годину. Тим не менш, як заважує газета, охочих – небагато. Кошти транспорту та проживання нівелюють користь закордонних підзаробітків.

Раніше Факти ICTV писали, що головна перевага роботи в Україні – кар’єрний ріст. Представники українських рестораторів, банків і служб таксі стверджують, що працевлаштування в Україні має ряд переваг перед працевлаштуванням у тій же Польщі.