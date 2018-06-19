PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / У Франції закрили Версаль і Тріумфальну арку - причина/

У Франції закрили Версаль і Тріумфальну арку – причина

У вівторок Версаль, музей д’Орсе, Тріумфальна арка, Собор Паризької богоматері та інші визначні пам’ятки Франції були закриті через страйк персоналу.

Версаль

Про це повідомляє французьке видання Le Point.

Страйк проводять на заклик п’яти профспілок співробітників установ культури – вони звинувачують Міністерство культури в тому, що воно нібито хоче позбутися 1500 службовців.

У зв’язку зі страйком у середу музеї, швидше за все, теж будуть закриті.

ЧитайтеУнікальний музей транспорту у Вінниці: 5 тис. експонатів та рекорд України

До речі, 5 травня у паризькому музеї сучасного мистецтва Токійський палац всі бажаючі змогли безкоштовно відвідати виставку оголеними.

Фото: chateauversailles.fr

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка