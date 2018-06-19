У Франції закрили Версаль і Тріумфальну арку – причина

У вівторок Версаль, музей д’Орсе, Тріумфальна арка, Собор Паризької богоматері та інші визначні пам’ятки Франції були закриті через страйк персоналу.

Про це повідомляє французьке видання Le Point.

Страйк проводять на заклик п’яти профспілок співробітників установ культури – вони звинувачують Міністерство культури в тому, що воно нібито хоче позбутися 1500 службовців.

У зв’язку зі страйком у середу музеї, швидше за все, теж будуть закриті.

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До речі, 5 травня у паризькому музеї сучасного мистецтва Токійський палац всі бажаючі змогли безкоштовно відвідати виставку оголеними.

Фото: chateauversailles.fr