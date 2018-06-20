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Грибаускайте заявила про небезпеку вторгнення Росії в Литву

Президент Литви Даля Грибаускайте вважає, що небезпека вторгнення Росії в Литву існує, але в разі адекватного захисту цього не станеться.

Про це вона заявила в інтерв’ю Spiegel Online.

– Небезпека велика, якщо ми не будемо постійно захищатися. Якщо ми продемонструємо, що можемо і хочемо захищатися, на нас ніхто не нападе, – переконана глава Литви.

За словами Далі Грибаускайте, до можливого нападу РФ треба бути готовими “політично і технологічно”.

– Російські війська на кордоні з Балтикою і Польщею удесятеро сильніші, ніж війська НАТО. Але мова йде про щось більше, ніж про цифри. Йдеться про зобов’язання і волю до захисту. Якщо наші люди і наші партнери підтримують це, у нас немає підстав для того, щоб нас окупували, – додала Грибаускайте.

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Президента Литви впевнена, що західні держави досі є наївними у своїй оцінці Росії.

– Лише, коли на них скоєно напад, і вони помічають, що Росія втручається в їхні інтереси, шпигує за ними або маніпулює їх виборами, вони прокидаються, – додала Грібаускайте.

Нагадаємо, як промова Грибаускайте в ООН змусила делегатів РФ покинути залу.

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