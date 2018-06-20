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Лицемірний орган: США залишають Раду ООН з прав людини

США виходять із Ради ООН з прав людини, заявила американський постпред при Всесвітній організації Ніккі Хейлі.

– США офіційно виходять із Ради ООН з прав людини. При цьому я хочу, прояснити, що цей крок не є відступом від зобов’язань у галузі прав людини, – сказала постпред при Всесвітній організації Ніккі Хейлі журналістам під час прес-конференції у Держдепартаменті, пише Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що заклики американської влади до реформи Ради за рік не були почуті, і рішення про вихід з Ради було прийнято після того, як США “не побачили жодного прогресу”.

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– Ми пішли на цей крок тому, що наша прихильність (дотримання прав людини. – Ред.) не дозволяє нам залишатися частиною лицемірної і корисливої організації, яка знущається над правами людини, – продовжила американський постпред.

Нагадаємо, 12 червня Україна подала в суд ООН меморандум у справі проти Росії щодо фінансування тероризму.

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