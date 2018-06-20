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Податок на собак та садочки для тварин: найцікавіші факти про Нідерланди

У Нідерландах на собак платять податки, будують для них готелі і навіть садочки. А на вулицях тут не зустрінеш безпритульних тварин.

Найцікавіші факти про Нідерланди

Найцікавіше про цю країну розповіла журналістам Ранку у великому місті українка з екзотичним ім’ям Бану, яка переїхала до Нідерландів 5 років тому.

За її словами, перше, що її вразило – це неймовірна чистота, бо на вулицях тут ніхто не смітить, а вдома сміття всі сортують, як і більшість європейців.

Бану визнає, що система сортування трохи заплутана – навіть різнокольорове скло не можна змішувати, проте вона розібралася.

– У кожного будинку є три контейнери для сміття – пластик, папір та один загальний для органіки. Дуже важливо правильно сортувати сміття, бо якщо будеш неправильно сортувати – можуть перевірити. І спочатку дадуть лише попередження, вдруге сміття не вивезуть, доведеться самому його вивозити, і навіть можуть відправити на курси, на яких розповідають, як сортувати сміття, – розповідає Бану.

Друге, що їй у Нідерландах сподобалося – це ставлення до тварин. Їх тут настільки люблят, що навіть готові платити чималі податки€108 на рік.

Податок стягується для утримування так званих собачих вбиралень, які встановлюються у громадських місцях. Окрім того, після придбання цуценя є обов’язковим його чіпування, реєстрація та щеплення – це коштує близько €200.

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Придбати цуценя не так просто – за ними тут цілі черги, тож не дивно, що на вулицях Амстердама немає покинутих собак.

Більш того, голландці ставляться до них, як до маленьких дітей, тому є навіть спеціальні собачі готелі та садочки.

– Ми свою Моллі віддавали на два тижні. Там з ними гуляють, купають, годують їх, вони всі дуже задоволені. Ціна такого готелю недешева – від €10 євро на день, – розповідає жінка.

Проте, за її словами, незважаючи на таку ціну, потрапити у ці готелі дуже важко.

– Як правило, перед канікулами або перед якимись святами всі готелі дуже зайняті. Є ще інша послуга – пожити з вашим вихованцем, тобто можна віддати вашу собачку комусь у сім’ю, але за це теж треба платити. І якщо ви багато працюєте і вас вдень немає весь час вдома, то можна собачку віддати в садочок, – каже Бану.

До речі, Євросоюз схвалив проведення переговорів, які призведуть до того, що вартість шенгенської візи зросте. 

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