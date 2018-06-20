Популізм – не вирішення! Папа Римський розкритикував політику Трампа

Папа Римський Франциск виступив зі словами критики на адресу президента США Дональда Трампа і проведеної ним міграційної політики.

Про це повідомляє Reuters.

Папа Римський Франциск вважає, що практика поділу дітей і батьків “суперечить католицьким цінностям”, а також є “аморальною”.

– Це непросто, але популізм – це не вирішення, – зазначає Папа Римський.

До слова, мова йде про те, як в період з 19 квітня по 31 травня влада США розділили 1995 дітей з їх батьками, яких затримали на кордоні з Мексикою за нелегальний перетин.

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Нагадаємо, як Папа Римський попросив приймати більше біженців.

До речі, у світі налічується 68,5 мільйонів біженців. Ще минулого року їх було майже на три мільйони менше. Факти ICTV дізналися про причини зростання числа біженців у світі і чи є вони в Україні.

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