PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Розбиті вікна і річки на вулицях - стихія у США/

Розбиті вікна і річки на вулицях – стихія у США

У штаті Колорадо (США) почався сильний шторм, який трощить скло в автомобілях.

Шторм

У штаті Колорадо (США) почався сильний шторм, через який в автомобілів вмикається сигналізація та ламається скло, повідомляє ABC News.

На відео можна побачити, що опади супроводжуються градом, який розбиває скло в автомобілях.

Також видно що деякі частини міста Денвер перетворилися на справжні річки.

Читайте: Знищений урожай і знеструмлено 130 сіл: в Україні вирувала негода

До слова, в американському місті Грінвілл (штат Північна Кароліна) внаслідок шторму Альберто загинули журналіст та оператор філіалу телеканалу NBC.

Відео: ABC News

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Лицемірний орган: США залишають Раду ООН з прав людини
Гігантські провали і кам’яні пастки: повінь у Мічигані
Найкращий фільм і серіал 2018 за версією MTV Movie Awards
Держдеп США прокоментував заяву Трампа про Крим
У Маямі застрелили відомого репера
Трамп доручив створити Військово-космічні сили США
Негайно звільнити! США висунули РФ умови щодо українських політв’язнів
Собака
Заспокоював всю ніч: пес допоміг знайти загублену в полі 3-річну дівчинку
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка