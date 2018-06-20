Шенгенська віза в ЄС може здорожчати: на скільки

Євросоюз схвалив проведення переговорів, які призведуть до того, що вартість шенгенської візи зросте.

Посли Євросоюзу схвалили переговори щодо внесення змін до візового кодексу, через які вартість шенгенської візи може зрости до 80 євро, повідомляється на сайті Ради ЄС.

– Ефективне управління міграцією включає в себе забезпечення можливості повернути тих, хто не має права залишатися в ЄС. Нові правила візового кодексу дадуть нам ще один інструмент для реагування на країни, які не хочуть повертати своїх власних громадян, – заявив глава МВС Болгарії Валентин Радев.

Вартість віз буде збільшена для того, щоб держави-члени ЄС могли більшою мірою покривати витрати на їх оформлення.

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Також реформа передбачає встановлення узгодженого підходу до видачі багаторазових в’їзних віз для постійних мандрівників з позитивною історією. Їм можуть поступово збільшувати термін дії шенгенської візи від одного до п’яти років.

До слова, уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.