Трамп скасував розділення сімей мігрантів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів.

На церемонії підписання документа Трамп сказав, що його розчулили фото дітей, яких відібрали у батьків, котрих саджають до в’язниць чи переслідують за незаконний перетин кордону, повідомляє BBC.

– Йдеться про збереження цілісності сімей…Мені не подобалося, що сім’ї розділені, – наголосив президент США.

Читайте: Трамп зробив важливу заяву щодо родин мігрантів

Раніше Папа Римський Франциск виступив зі словами критики на адресу президента США Дональда Трампа і проведеної нимміграційної політики.

Нагадаємо, у період з 19 квітня по 31 травня влада США розділили 1995 дітей з їх батьками, яких затримали на кордоні з Мексикою за нелегальний перетин.

До речі, у світі налічується 68,5 мільйонів біженців. Ще минулого року їх було майже на три мільйони менше. Факти ICTV дізналися про причини зростання числа біженців у світі і чи є вони в Україні.

Тисни на картинку – і читай:

Фото: Getty Images