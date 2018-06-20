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Трамп скасував розділення сімей мігрантів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів.

Дональд Трамп

На церемонії підписання документа Трамп сказав, що його розчулили фото дітей, яких відібрали у батьків, котрих саджають до в’язниць чи переслідують за незаконний перетин кордону, повідомляє BBC.

– Йдеться про збереження цілісності сімей…Мені не подобалося, що сім’ї розділені, – наголосив президент США.

Читайте: Трамп зробив важливу заяву щодо родин мігрантів

Раніше Папа Римський Франциск виступив зі словами критики на адресу президента США Дональда Трампа і проведеної нимміграційної політики.

Нагадаємо, у період з 19 квітня по 31 травня влада США розділили 1995 дітей з їх батьками, яких затримали на кордоні з Мексикою за нелегальний перетин.

До речі, у світі налічується 68,5 мільйонів біженців. Ще минулого року їх було майже на три мільйони менше. Факти ICTV дізналися про причини зростання числа біженців у світі і чи є вони в Україні.

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Фото: Getty Images

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