Трамп зробив важливу заяву щодо родин мігрантів

Президент США Дональд Трамп на тлі критики його міграційної політики з розділення дітей з батьками пообіцяв вжити заходів для збереження сімей.

Про це повідомляє ВВС.

– Я скоро дещо підпишу, ми зробимо це, – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За його словами, департамент внутрішньої безпеки підготував виконавчий наказ про припинення політики “нульової терпимості”.

Разом з тим, формулювання і зміст цього наказу на даний момент невідомі.

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Раніше Папа Римський Франциск виступив зі словами критики на адресу президента США Дональда Трампа і проведеної ним міграційної політики.

Нагадаємо, у період з 19 квітня по 31 травня влада США розділили 1995 дітей з їх батьками, яких затримали на кордоні з Мексикою за нелегальний перетин.

До речі, у світі налічується 68,5 мільйонів біженців. Ще минулого року їх було майже на три мільйони менше. Факти ICTV дізналися про причини зростання числа біженців у світі і чи є вони в Україні.

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