У Канаді легалізували марихуану

Сенат Канади легалізував продаж і вживання марихуани.

За прийняття закону про легалізацію марихуани проголосували 52 сенатори, 29 виступили проти, повідомляє Associated Press.

Згідно із законопроектом, будь-який повнолітній громадянин країни може купити до 30 грамів наркотику і вирощувати у себе вдома до чотирьох кущів конопель. Марихуаною заборонено торгувати у місцях, де реалізується алкоголь і тютюн.

Закон вступить у силу через два місяці. Кожна провінція зможе встановлювати свої правила, що регулюють поширення конопель. На думку глави МОЗ Джинетт Петітпас Тейлор, країна вступила в епоху розумної та справедливої ​​політики.

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– Нашим дітям було занадто легко діставати марихуану, а злочинцям – пожинати прибуток. Сьогодні ми змінимо це, – написав прем’єр Канади Джастін Трюдо у своєму Twitter.

Нагадаємо, Уругвай став першою країною світу, яка легалізувала марихуану в рекреаційних цілях.