В ЄС хочуть заборонити інтернет-меми

Комітет ЄС схвалив два нових правила щодо авторських прав, у тому числі 2 статті, які регулюють роботу інтернету.

Статті 11 та 13, являють собою зміни в законодавство, що регулює роботу інтернету, повідомляє The Independent.

У статті 13 йдеться про те, що сайти зобов’язані будуть видаляти захищені авторським правом матеріали. Це означає, що під заборону потрапляють меми із зображеннями відомих фільмів або телешоу.

Стаття 11 вводить податок для інтернет-компаній на дозвіл видавців використовувати фрагмент своєї роботи. Мова йде про те, коли в Google чи Twitter відображається невелика частина статті до того, як хтось натискає на неї повністю. Однак за новими правилами, компанії повинні будуть отримувати на це дозвіл або, навіть, платити за використання цього механізму.

У листі, підписаному 169 експертами, стверджується, що нове правило, швидше за все, буде перешкоджати вільному поширенню інформації, що має життєво важливе значення для демократії.

Нові правила схвалила комісія ЄС, але для того аби вони набрали чинності їх має ухвалити Європейський парламент.

Активісти закликають депутатів скасувати ці правила.

Раніше Факти ICTV писали, що на щорічній конференції для розробників WWDC слайд, який показала Apple, породив масу мемів серед журналістів і розробників.