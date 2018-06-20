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Відповідь ЄС на санкції США: нові мита на мотоцикли і джинси

Єврокомісія сьогодні прийняла рішення про введення 25-відсоткового мита на деякі американські товари – у відповідь на мита США на сталь і алюміній.

ЄС санкції

Про це йдеться на сайті ЄК.

– Ці заходи будуть націлені на перелік продуктів вартістю 2,8 млрд євро і набудут чинності у п’ятницю, 22 червня, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, митом у 25% будуть обкладені такі товари: віскі, сигарети, мотоцикли з об’ємом циліндра понад 500 куб. см, різні судна, джинси, а також деякі продукти харчування.

При цьому в Єврокомісії пояснили, що введення зборів не порушує законодавства в рамках Світової організації торгівлі.

– Ми не хотіли опинитися в цій позиції. Однак одностороннє і невиправдане рішення США про встановлення тарифів на сталь і алюміній для ЄС означає, що у нас не залишається іншого вибору…Наша відповідь сумірна, пропорційна і повністю відповідає правилам СОТ, – заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрем.

Нагадаємо, з 1 червня діють мита США у розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній з країн Євросоюзу.

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До речі, США розширили санкції проти Росії через її кібердеятельність.

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