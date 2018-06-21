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Померла знаменита горила Коко, яка мала людський інтелект

У Каліфорнії померла горила Коко, яка мала високий IQ і знала мову жестів. Їй було 46 років.

– Коко як посланник всіх горил і зразок міжвидової комунікації й емпатії торкнулася життів мільйонів. Її любили і по ній будуть дуже сумувати, – заявили в організації The Gorilla Foundation, передає Daily Mail.

Коко народилася у 1971 році. Фахівець Стенфордського університету Франсін Паттерсон допоміг горилі опанувати мову жестів. Мавпа розуміла понад 2 тис. англійських слів. Коефіцієнт інтелекту Коко оцінювався в 95, що відповідає нормі звичайної людини.

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Коко також відома тим, що виховувала кошенят. Своїх дітей у неї не було і вона жестами показувала, що хотіла б завести малюка. Після чого вчені зробили їй подарунок на 44 день народження, подарувавши кошенят.

Раніше Факти ICTV писали, що у штаті Міннесота (США) єнот, який почав дертися по одній з найвищих будівель у місті Сент-Пол, став зіркою.

Фото: koko.org

Автор фото: Ron Cohn.

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