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Путін скликав Раду безпеки після розмови з Порошенком

Сьогодні після телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, російський лідер Володимир Путін скликав Раду Безпеки РФ.

Володимир Путін

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

– Глава держави (Росії – Ред.) інформував учасників наради про телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком. Відбувся обмін думками про поточні російсько-українські відносини і процес врегулювання на південному сході України. Обговорювалися також актуальні питання соціально-економічного розвитку країни, – йдеться у повідомленні.

У зборах Радбезу взяли участь: голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, керівник Адміністрації президента Антон Вайно, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності, екології і транспорту Сергій Іванов.

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Нагадаємо, 21 червня Порошенко з Путіним провели телефонну розмову.

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