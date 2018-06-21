Росія платить за війну в Україні $45 млрд на рік – Аслунд

Російська економіка втрачає 3% ВВП через агресію в Україні.
Про це розповів старший науковий співробітник Atlantic Council, шведсько-американський економіст Андерс Аслунд, пише Гордон.
– Якщо скласти (дотації у Крим і Донбас. – Ред.), вийде $4 млрд на рік. Я уже говорив про фінансові санкції, це 0,7% ВВП, $10 млрд. Крім того, протягом останніх восьми років Росія підвищила військові витрати на 2% ВВП. Це $30 млрд. У сумі це $45 млрд на рік, або 3% ВВП Росії. Можна сказати, що рівень життя у Росії не підвищується через те, що Росія веде війну з Україною, – підсумував економіст.
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Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкціїпроти російських бізнесменів і чиновників з “кремлівського списку”.
Фото: Getty Images
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