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Вбивство XXXTentacion: поліція затримала підозрюваного

У штаті Флорида (США) заявили про затримання підозрюваного у вбивстві репера XXXTentacion.

У штаті Флорида (США) місцева влада заявила про те, що підозрюваного у вбивстві репера XXXTentacion затримали, повідомляє Miami Herald.

Затриманим виявився 22-річний Дедрік Вільямс, якого раніше засудили до 5 років умовного терміну за викрадення автомобіля.

Його тримають під вартою за звинуваченням у вбивстві першого ступеня, водінні автомобіля без прав і порушення правил умовного терміну.

Читайте: 5 хітів XXXTentacion: що співав Джасем Дуейн Онфрой

Нагадаємо, американський репер Джасім Дуейн Онфре, більш відомий під своїм псевдонімом XXXTentacion, був убитий у Маямі.

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