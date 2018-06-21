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Як хобот слона! У Колорадо пронісся унікальний торнадо

У штаті Колорадо (США) пронісся унікальний торнадо – у вигляді хобота слона. Явище зняли на відео.

Торнадо в Колорадо

У Колорадо очевидцям вдалося зняти кадри унікального торнадо – у вигляді хобота слона.

Вихор пронісся в околицях Кінсбурга та тривав близько 20 хвилин, повідомляє Аccuweather.

Читайте: Хвилі вище даху: в Чернівцях потік дощової води зніс машину

Раніше в Одеській області зафіксували смерч над Чорним морем.

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