Меланія Трамп осоромилась через “послання” на куртці

Перша леді США Меланія Трамп опинилася в епіцентрі скандалу після того, як відвідала центри тимчасового утримання дітей нелегальних іммігрантів в куртці з написом Мені все одно.

Перша леді США Меланія Трамп відвідала центри тимчасового утримання дітей нелегальних іммігрантів у Техасі, пише CNN.

Однак увага громадськості була прикута до її куртки, на задній стороні якої великими літерами було написано Мені правда все одно, а вам?

За даними видання, Меланія Трамп для поїздки в Техас обрала куртку Zara, вартістю $39.

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Перша леді США була одягнена в куртку, коли вирушала на літаку на кордон із Мексикою. На зустрічі з дітьми мігрантів вона була без неї.

Коли Меланія поверталась назад, вона знову одягла куртку.

Проте користувачі Twitter одразу розкритикували Меланію за не надто завуальоване послання.

– Треба розуміти: Меланія Трамп не просто так одягла в цю поїздку 30-доларову куртку, яка абсолютно випадково опинилася в її гардеробі, повному дорогого дизайнерського одягу. Це було зроблено навмисно. – Меланія, яка відправилася на кордон в куртці з написом Мені все одно, – це, мабуть, найбільш відірваний від реальності вчинок з часів Марії-Антуанетти, – пишуть вони.

Сам Дональд Трамп написав у Twitter, що послання на куртці “відноситься до ЗМІ, які публікують фейкові новини”.

Раніше Меланія Трамп розкритикувала міграційну політику США, яку веде Білий дім.

Пізніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасував розділення сімей нелегальних мігрантів.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images