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Обмін Сенцова – у Путіна пояснили проблему

Росія не погоджується на обмін українського політв’язня Олега Сенцова тому, що він засуджений за “тероризм”.

сенцов

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що труднощі з обміном українського політв’язня Олега Сенцова пов’язані з тим, що він нібито засуджений за “тероризм”, передає Сегодня.

– Він же засуджений, і засуджений за дуже тяжкою статтею. Ось у чому справа. Йдеться про те, ким він є де-юре, неважливо, ким він себе визнає, ким він себе не визнає, – сказав Пєсков.

За його словами, омбудсмени України і Росії працюють над питанням щодо політв’язнів.

Також прес-секретар президента РФ заявив, що не знає про те, що генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд хоче попросити про помилування Сенцова.

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До слова, Міністерство юстиції 21 червня подало звернення в інтересах Олега Сенцова в Європейський Суд з прав людини у зв’язку з порушенням Росією правил утримання українського політв’язня.

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