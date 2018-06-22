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Однорічна дівчинка вперше почала чути – зворушливе відео

Користувачів мережі до сліз зворушило відео, на якому однорічна дівчинка вперше почула навколишні звуки, завдяки сучасному імпланту.

Зворушливе відео в Facebook опублікували лікарі медцентру Cook Children’s.

Маленька Айла сиділа на колінах у матері в оточенні родичів, і раптом зрозуміла, що відчуває щось нове.

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На сторінці клініки йдеться, що дівчинці вставили сучасний кохлеарний імплант.

Нагадаємо, жителі Парижа стали очевидцями дивовижного порятунку дитини, яка повисла на балконі приблизно на п’ятому поверсі багатоповерхівки.

Відео: Cook Children’s.

Фото: Скріншот з відео Cook Children’s.

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