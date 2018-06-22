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Росія зобов’язана вивести війська з Придністров’я – резолюція ООН

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою Росія зобов’язана вивести війська з Придністров’я. Дане рішення підтримали 64 країни, включаючи Україну, проти проголосували 15 країн і 83 – утрималися.

Про це повідомляє УНН.

– Присутність російських військ на території Республіки Молдови порушує незалежність, суверенітет, територіальну цілісність країни, а так само не відповідає нормам міжнародного права і Статуту ООН, – сказав міністр закордонних справ Молдови Тудор Ульяновську у ході свого виступу.

Росія, в свою чергу, просила відкласти розгляд цього питання до наступної сесії Генасамблеї ООН.

Крім Молдови, документ підписали ще сім держав – Румунія, Україна, Грузія, Естонія, Латвія, Литва і Канада.

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До того ж, у проекті резолюції вказуються зобов’язання, взяті Росією в 1999 році на саміті ОБСЄ в Стамбулі, де були встановлені терміни, в які з території Молдови – з Придністров’я повинні бути виведені військові підрозділи і озброєння.

Нагадаємо, Україна обрали до економічної і соціальної ради ООН.

Фото: Dreamstime

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