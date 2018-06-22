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Санкції ЄС проти Росії: рішення лідерів ЄС

На саміті наступного тижня лідери ЄС продовжать до кінця січня 2019 року санкції проти Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів та європейських офіційних осіб.

Читайте: Ми це запам’ятаємо! Санкції США зіпсували Росії два головних свята

На зустрічі 28-29 червня в Брюсселі лідери ЄС погодять продовження санкцій проти РФ, дія яких закінчується наприкінці липня, ще на півроку.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко ввів у дію розширення санкцій проти РФ.

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