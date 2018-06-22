США продовжили санкції проти КНДР

Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік, повідомив Білий дім.
Санкції введені низкою виконавчих указів від 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 і 2017 років. Вони спрямовані проти ядерної та ракетної програми КНДР, а також низки інших передбачуваних порушень Пхеньяна, включаючи відмивання грошей, кібератаки, порушення прав людини.
Трамп не виключав скасування санкцій, якщо КНДР відмовиться від ядерної зброї, але офіційна політика США полягає в тому, що санкції почнуть згортати тільки після “повної, перевіреної і незворотної” денуклеаризації.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР більше не становить ядерної загрози.
Фото: twitter.com/WhiteHouse
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