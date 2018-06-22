У Швеції через зґвалтування скасували відомий фестиваль

Щорічний шведський фестиваль Bråvalla скасували через низку зґвалтувань під час заходу.

– Нам було дуже сумно приймати подібне рішення, але виходячи із загальної картини, ми не можемо проводити цей фестиваль так, як нам би цього хотілося, – заявив один з представників організаторів Bråvalla, передає портал Breitbart.

Також він зазначив, що сексуальні домагання до жінок – це соціальна проблема, а не проблема конкретного фестивалю.

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У 2017 році на фестивалі було зафіксовано 11 нападів з метою сексуального насильства, у трьох випадках зловмисники були заарештовані. За рік до цього близько 40 дівчат поскаржилися на сексуальні домагання з боку чоловіків, яких вони назвали іноземцями.

Раніше Факти ICTV писали, що у Швеції депутати ухвалили закон, який вимагає отримати від партнера однозначну згоду на секс. Закон набуває чинності 1 липня.

Фото: Liam Deacon (Breitbart London‏).