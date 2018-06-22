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Wizz Air змінив правила перевезення ручного багажу

Угорський лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовно брати з собою ручний багаж до салону літака. Для цього доведеться додатково купувати пакет Wizz Priority.

Wizz Air

Пакет Wizz Priority можна придбати, бронюючи квитки на сайті чи через Wizz Air Call Center (€5-10) або в аеропорту (€25), повідомляється на сайті Wizz Air.

Без послуги Wizz Priority ручна поклажа буде перевозитись у багажному відсіку літака.

Натомість із нею пасажири зможуть взяти до салону два багажі за габаритами: 55*40*23 см (до 10 кг) і 40*30*18 см.

Додатковим багажем може бути ноутбук, сумка з фотоапаратом чи рюкзак.

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Крім того, Wizz Priority дає право першими обрати місця в салоні літака.

Жодних переваг при реєстрації в аеропорту та проходженні паспортного контролю пакет Wizz Priority не дає.

Раніше стало відомо, що Wizz Air відкриває нові рейси з України – три з Києва та один із Харкова.

Фото: Dreamstime

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