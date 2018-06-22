Wizz Air змінив правила перевезення ручного багажу

Угорський лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовно брати з собою ручний багаж до салону літака. Для цього доведеться додатково купувати пакет Wizz Priority.

Пакет Wizz Priority можна придбати, бронюючи квитки на сайті чи через Wizz Air Call Center (€5-10) або в аеропорту (€25), повідомляється на сайті Wizz Air.

Без послуги Wizz Priority ручна поклажа буде перевозитись у багажному відсіку літака.

Натомість із нею пасажири зможуть взяти до салону два багажі за габаритами: 55*40*23 см (до 10 кг) і 40*30*18 см.

Додатковим багажем може бути ноутбук, сумка з фотоапаратом чи рюкзак.

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Крім того, Wizz Priority дає право першими обрати місця в салоні літака.

Жодних переваг при реєстрації в аеропорту та проходженні паспортного контролю пакет Wizz Priority не дає.