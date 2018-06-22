Wizz Air змінив правила перевезення ручного багажу

Угорський лоукостер Wizz Air заборонив безкоштовно брати з собою ручний багаж до салону літака. Для цього доведеться додатково купувати пакет Wizz Priority.
Пакет Wizz Priority можна придбати, бронюючи квитки на сайті чи через Wizz Air Call Center (€5-10) або в аеропорту (€25), повідомляється на сайті Wizz Air.
Без послуги Wizz Priority ручна поклажа буде перевозитись у багажному відсіку літака.
Натомість із нею пасажири зможуть взяти до салону два багажі за габаритами: 55*40*23 см (до 10 кг) і 40*30*18 см.
Додатковим багажем може бути ноутбук, сумка з фотоапаратом чи рюкзак.
Читайте: Переліт за 500 гривень. Що пропонують лоукости в Україні
Крім того, Wizz Priority дає право першими обрати місця в салоні літака.
Жодних переваг при реєстрації в аеропорту та проходженні паспортного контролю пакет Wizz Priority не дає.
Раніше стало відомо, що Wizz Air відкриває нові рейси з України – три з Києва та один із Харкова.
Фото: Dreamstime