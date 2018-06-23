Лукашенко: Ми на фронті, у нас можуть розв’язати війну як в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко допускає, що в разі провалу в економіці республіка може втратити незалежність.

Про це глава держави заявив 22 червня під час наради в Шкловському районі Могильовської області, повідомляє телеканал ОНТ.

Білоруський лідер переконаний, що регіональна влада повинна чітко виконувати поставлені завдання у сільському господарстві. – Причина невиконання одна – смерть, – сказав він.

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– Ми на фронті. Якщо не витримаємо ці роки, провалимося, значить, треба буде або до складу якоїсь держави йти, або про нас будуть просто витирати ноги. А, не дай бог, ще розв’яжуть війну як в Україні, – додав Лукашенко.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що Білорусь готова закрити кордони з Росією.