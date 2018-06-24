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Другого туру не буде: результати виборів у Туреччині

Чинний президент Реджеп Таїп Ердоган абсолютний лідер на дострокових виборах у Туреччині.

Такі дані Вищої виборчої комісії (ЦВК) країни після обробки 69,68% виборчих бюлетенів надало агентство Anadolu.

Ердоган набирає 55,15% голосів на президентських виборах у Туреччині.

Найближчим конкурентом Ердогана є кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже з показником 29,37%.

Решта претендентів на пост президента республіки поки що набирають менше 10% голосів.

Читайте: Вибори в Туреччині: обирають президента і парламент

Після підрахунку 45% голосів блок Народний альянс, до якого входять Партія справедливості і розвитку (АК Party), очолювана Ердоганом, і Партія націоналістичного руху (МНР), мають 58,1% голосів.

Опозиційний блок Національний альянс, в який входять Республіканська народна партія (СНС), Хороша партія (Iyi) і Партія щастя, мають близько 30% голосів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Туреччині поліція відкрила вогонь по автомобілю з бюлетенями.

Фото: Dreamstime.

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