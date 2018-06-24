Генсек РЄ проситиме Путіна про помилування Сенцова

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента РФ Володимира Путіна про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.
Про це у коментарі DW повідомив директор департаменту комунікацій, заступник генсекретаря РЄ Даніель Гольтґе.
– У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова, – сказав він.
За його словами, Ягланд як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.
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При цьому сама Москалькова заявила, що Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.
Раніше у Кремлі натякнули на те, що Олег Сенцов повинен сампопросити про помилування.
Перший заступник спікера ВР Ірина Геращенко відповіла, щоСенцов не звертатиметься до Путіна з подібним питанням і саме на це розраховує влада РФ.
Нагадаємо, Росія зірвала відвідування Олега Сенцова, про яке раніше було домовлено. Більш того, Росія ховає Сенцова навіть від відеозв’язку.