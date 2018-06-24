Генсек РЄ проситиме Путіна про помилування Сенцова

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд у понеділок, 25 червня, подасть офіційне прохання до президента РФ Володимира Путіна про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це у коментарі DW повідомив директор департаменту комунікацій, заступник генсекретаря РЄ Даніель Гольтґе.

– У понеділок Ягланд подасть прохання про помилування Сенцова, – сказав він.

За його словами, Ягланд як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

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При цьому сама Москалькова заявила, що Сенцов не звертався до неї з проханням про помилування.