Ми нажахані. Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові

Про це заявив прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтґен у своєму Twitter.

Дивіться: “Роботи нема”. Роми змушують дітей з 5 років працювати і їсти на звалищі

– Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання, – написав він.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 24 июня 2018 г.