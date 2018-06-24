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Ми нажахані. Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові

У Раді Європи засудили напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.

Про це заявив прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтґен у своєму Twitter.

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– Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання, – написав він.

Нагадаємо, група зловмисників напала на табір ромів на околиці Львова, у результаті – одна особа загинула, ще четверо травмовані.

Фото: Dreamstime.

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