Обвислий язик і виступаючі зуби: найпотворніша собака у світі

Господиня собаки Меган Брейнард отримає $1,5 тис, повідомляє The New York Times.

У Жа Жа відвислий язик, криві м’язисті передні лапи і виступаючі зуби.

– Вона потворна настільки, що красива, – зазначає її господиня.

Брейнард розповіла, що собаку назвали на честь американської актриси угорського походження Жа Жа Габор.

Спеціально для конкурсу бульдогові зробили рожевий манікюр.

Конкурс на найпотворнішого у світі собаку проводиться ось уже 30 років.

Congratulations to the 2018 #WorldsUgliestDog Contest WINNER Zsa Zsa! Charming the judges with her beauty and talent Zsa Zsa pulled in front of the pack, taking this year’s crown at the #SonomaMarinFair! @pawscouttag pic.twitter.com/pVAXgT3BzZ

— Sonoma-Marin Fair (@SonomaMarinFair) 24 июня 2018 г.