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Обвислий язик і виступаючі зуби: найпотворніша собака у світі

У місті Петалума (штат Каліфорнія, США) найпотворнішого собакою назвали англійського бульдога на прізвисько Жа Жа.

Господиня собаки Меган Брейнард отримає $1,5 тис, повідомляє The New York Times.

У Жа Жа відвислий язик, криві м’язисті передні лапи і виступаючі зуби.

– Вона потворна настільки, що красива, – зазначає її господиня.

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Брейнард розповіла, що собаку назвали на честь американської актриси угорського походження Жа Жа Габор.

Спеціально для конкурсу бульдогові зробили рожевий манікюр.

Конкурс на найпотворнішого у світі собаку проводиться ось уже 30 років.

Раніше Факт ICTV писали, що користувачі мережі почали флешмоб з тваринами на роботі.

Фото: 

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