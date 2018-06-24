Обвислий язик і виступаючі зуби: найпотворніша собака у світі

У місті Петалума (штат Каліфорнія, США) найпотворнішого собакою назвали англійського бульдога на прізвисько Жа Жа.
Господиня собаки Меган Брейнард отримає $1,5 тис, повідомляє The New York Times.
У Жа Жа відвислий язик, криві м’язисті передні лапи і виступаючі зуби.
– Вона потворна настільки, що красива, – зазначає її господиня.
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Брейнард розповіла, що собаку назвали на честь американської актриси угорського походження Жа Жа Габор.
Спеціально для конкурсу бульдогові зробили рожевий манікюр.
Конкурс на найпотворнішого у світі собаку проводиться ось уже 30 років.
Congratulations to the 2018 #WorldsUgliestDog Contest WINNER Zsa Zsa! Charming the judges with her beauty and talent Zsa Zsa pulled in front of the pack, taking this year’s crown at the #SonomaMarinFair! @pawscouttag pic.twitter.com/pVAXgT3BzZ
— Sonoma-Marin Fair (@SonomaMarinFair) 24 июня 2018 г.
The winner! pic.twitter.com/G6HHJAuGN4
— Lisa Amin Gulezian (@LisaAminABC7) 24 июня 2018 г.
‘That dog is appalling’ says a judge @ #WUD #SonomaMarinFair pic.twitter.com/bUULI45ZOB
— Lisa Amin Gulezian (@LisaAminABC7) 24 июня 2018 г.
The Winner of #WUD ZSA ZSA pic.twitter.com/836FtpSl2U
— Lisa Amin Gulezian (@LisaAminABC7) 24 июня 2018 г.
#WUD Rascal has his own @IMDb page! pic.twitter.com/y8csQl5JuK
— Lisa Amin Gulezian (@LisaAminABC7) 24 июня 2018 г.
Ok seriously who knew #WUD contest was so huge?! This is fun! @sonomafair pic.twitter.com/qYiG76LE2A
— Lisa Amin Gulezian (@LisaAminABC7) 24 июня 2018 г.
Раніше Факт ICTV писали, що користувачі мережі почали флешмоб з тваринами на роботі.
Фото: Lisa Amin Gulezian