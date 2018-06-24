Трампу не раді у Британії, поліція готується до протестів – ЗМІ

Британська влада посилює заходи безпеки в країні у зв’язку з можливими масовими протестами через візит президента США Дональда Трампа.
Про це пише The Daily Mail.
За даними видання, безпеку Дональда Трампа під час візиту до Великобританії, який відбудеться у липні, будуть забезпечувати близько 10 тис. поліцейських, 40 поліцейських автомобілів і мотоциклетний ескорт.
Крім того, у місця проведення акцій протесту проти Трампа буде спрямована військова поліція.
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До слова, нещодавно перша леді США Меланія Трамп опинилася в епіцентрі скандалу після того, як відвідала центри тимчасового утримання дітей нелегальних мігрантів в куртці з написом Мені все одно.
Фото: Getty Images
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