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Трампу не раді у Британії, поліція готується до протестів – ЗМІ

Британська влада посилює заходи безпеки в країні у зв’язку з можливими масовими протестами через візит президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп

Про це пише The Daily Mail.

За даними видання, безпеку Дональда Трампа під час візиту до Великобританії, який відбудеться у липні, будуть забезпечувати близько 10 тис. поліцейських, 40 поліцейських автомобілів і мотоциклетний ескорт.

Крім того, у місця проведення акцій протесту проти Трампа буде спрямована військова поліція.

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До слова, нещодавно перша леді США Меланія Трамп опинилася в епіцентрі скандалу після того, як відвідала центри тимчасового утримання дітей нелегальних мігрантів в куртці з написом Мені все одно.

Фото: Getty Images

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